Lijdensweg United duurt voort: veertiende na nederlaag bij Wolverhampton

Manchester United is op tweede kerstdag tegen een nieuwe teleurstelling aangelopen in de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers verloren de inspiratieloos ogende 'Red Devils' met 2-0.

United speelde in de eerste helft niet sterk, maar gaf ook niet veel weg. Na het wegsturen van aanvoerder Bruno Fernandes, die vlak na rust zijn tweede gele kaart ontving, stortte de ploeg van Rúben Amorim echter in.

Het is voor United de vierde nederlaag in de laatste vijf competitieduels. De voormalig werkgever van Erik ten Hag staat inmiddels veertiende op de ranglijst van de Premier League. United heeft nu bovendien twee pittige wedstrijden voor de boeg: tegen Newcastle United en Liverpool.

Uitblinker Cunha

In een wedstrijd met veel Portugese invloeden - beide teams hebben een Portugese trainer en er stonden zes Portugezen in de basis - was het een Braziliaan die uitblonk en man van de wedstrijd werd.

Matheus Cunha was gedurende de eerste helft al een plaag voor United-verdediger Noussair Mazraoui en beloonde zichzelf in de tweede helft met een doelpunt. Tegen tien Manchester United-spelers krulde hij een hoekschop op fraaie wijze in één keer het doel in.

Na bijna honderd speelminuten kon Cunha alleen op het doel van André Onana af, maar toonde hij zich niet zelfzuchtig. De Braziliaan legde de bal af op teamgenoot Hwang Hee-Chan, die zo ook zijn doelpunt meepikte en de eindstand op 2-0 bepaalde.