6000 ontsnapte gevangenen in Mozambique

Bij de rellen gisteren in een gevangenis in de Mozambikaanse hoofdstad Maputo zijn zeker 6000 gevangenen ontsnapt. Dat meldt de politiechef van Maputo. Tot nu toe was sprake van zo'n 1500 ontsnapte gevangenen.

Zeker vijftien mensen raakten gewond en 33 gevangenen kwamen om het leven bij de rellen.

Een groep gevangenen wist gisteren, opgezweept door demonstranten buiten de gevangenismuren, bewakers te overmeesteren en hun kalasjnikovs te bemachtigen. Daarna begonnen ze andere gedetineerden te bevrijden.

Volgens de politiechef zaten er ook 29 veroordeelde terroristen in de gevangenis, die nu op vrije voeten zijn. "We maken ons zorgen, als land, als Mozambikanen, als leden van defensie- en veiligheidstroepen", zei de politiechef.

De protesten buiten de gevangenis leidden tot het instorten van een muur, waardoor de gevangenen konden vluchten. Op videobeelden is te zien dat veel gevangenen probeerden zich te verstoppen in huizen rond de gevangenis. Sommigen slaagden daar niet in en werden opnieuw opgepakt.

Verkiezingsuitslag

Het is al langer onrustig in het land in zuidelijk Afrika en met name in de hoofdstad Maputo. Dat begon na de uitslag van de landelijke verkiezingen van 9 oktober.

Regeringspartij Frelimo behaalde volgens de kiescommissie 70 procent van de stemmen, maar de oppositie verwerpt die uitslag en zegt dat er met de stemmen is gefraudeerd. Ook door internationale waarnemers zijn onregelmatigheden vastgesteld.

Maandag bevestigde het hoogste rechtsorgaan van Mozambique de winst van Frelimo, waarna mensen de straat opgingen om dat besluit aan te vechten. Winkels werden geplunderd en voertuigen en gebouwen in brand gestoken, waaronder politiebureaus en kantoren van Frelimo. Bij de onlusten vielen zeker 21 doden. Sinds de verkiezingen zijn zeker 150 mensen omgekomen.