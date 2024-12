Oud-premier van India Manmohan Singh (92) overleden

Manmohan Singh, voormalig minister-president van India, is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt door Narendra Modi, de huidige premier.

Singh kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. Vanavond werd hij opgenomen in een ziekenhuis, volgens persbureau Reuters nadat hij bewusteloos was geraakt. In het ziekenhuis overleed hij.

Manmohan Singh was econoom en begon zijn loopbaan in de politiek als minister van Financiën in 1991 namens de Congrespartij. Hij voerde ingrijpende economische hervormingen door en de economie van India groeide in die tijd flink.

Later, in 2004, werd hij premier. Hij bleef dat tot 2014 en werd opgevolgd door Modi.

Premier Modi zegt op X dat het land rouwt om "een van zijn meest vooraanstaande leiders", die als premier zich inspande "om het leven van mensen te verbeteren".