Bosnische minister van Veiligheid opgepakt voor corruptie

In Bosnië en Herzegovina is de minister van Veiligheid opgepakt op verdenking van corruptie. De 46-jarige Nenad Nesic heeft toegezegd dat hij zal meewerken aan het politieonderzoek. Behalve de minister zijn nog vijf andere mensen gearresteerd, heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt.

Het onderzoek gaat over de tijd dat Nesic aan het hoofd stond van Putevi RS, een overheidsbedrijf dat zich bezighoudt met infrastructuur. Tussen 2016 en 2020 was hij er directeur. Sinds 2023 is hij minister van Veiligheid.

Nesic wordt verdacht van samenzwering om strafbare feiten te plegen, het witwassen van geld, het misbruiken van zijn positie en het aanvaarden van steekpenningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat er meer arrestaties zullen volgen. Er zijn huiszoekingen gedaan in Sarajevo, Banja Luka en Bijeljina.

Boze reacties

Nesic, een Bosnische Serviër, is behalve minister van Veiligheid ook partijvoorzitter van de Democratische Volksunie. In het Servische deel van Bosnië, Republika Srpska, vormt hij een coalitie met de partij van premier Dodik. Die reageerde woedend op de arrestatie van zijn bondgenoot en beweert dat het corruptieonderzoek als doel heeft om Republika Srpska "te destabiliseren".

Ook de premier van Servië, Milos Vucevic, heeft gereageerd. Hij vindt dat de arrestatie van Nesic "een gevoel van onzekerheid en onrust met zich meebrengt voor de Servische mensen in Bosnië en Herzegovina".