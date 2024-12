Zorgen in Amersfoort om vermissing man (58) met verstandelijke beperking

De vermissing van de man maakt veel los in Amersfoort. Vandaag kwamen in een wijkcentrum zestig mensen bij elkaar om te helpen bij de zoekactie. Gisteravond zochten 160 mensen in een bos bij Amersfoort.

"Ik ken hem niet, maar de pijn raakt iedereen", zegt Yalcin, die meehelpt bij de zoekactie. "Deze man heeft hulp nodig. En snel ook. Daarom zijn al die mensen hier vandaag."

Ook de Amersfoortse burgemeester Bolsius heeft gereageerd op de vermissing. "Familie en vrienden zijn in enorme onzekerheid omdat het niet duidelijk is waar Ahmed is. We zien steeds meer Amersfoorters mee helpen met zoeken. Wie iets van hem gezien of gehoord heeft: neem onmiddellijk contact op met de politie."

Souhailla roept mensen op om zijn foto op sociale media te verspreiden, in de hoop dat mensen hem herkennen.