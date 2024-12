Drie doden in Noorwegen nadat bus in meer stort

Op de snelweg E10 in het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen omgekomen doordat een bus van de weg is geraakt en deels in een meer is terechtgekomen.

Elf mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Vier van hen zijn zwaargewond, meldt de politie. Drie gewonden zijn met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Het zou gaan om een lijnbus met, volgens de Noorse reddingsdiensten, 58 mensen aan boord. Onder hen zijn toeristen uit het buitenland. Volgens Noorse media waren er mensen uit acht landen aan boord van de bus, onder wie Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit nog niet bevestigen.

Het ongeluk gebeurde in het noorden van het land, bij de eilandengroep Lofoten.

Slecht weer

Alle mensen zijn uit de bus gehaald, melden de reddingsdiensten. Een deel van de passagiers is geëvacueerd naar een school in de buurt.

De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de zware weersomstandigheden op de plek van het ongeluk.

Een nabijgelegen ziekenhuis heeft een rampenplan in werking gesteld. Er zijn extra personeel, ambulances en helikopters opgeroepen om gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren.