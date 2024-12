Finland zegt dat Rusland stroomkabel in de Oostzee heeft beschadigd

Finland denkt dat Rusland verantwoordelijk is voor de beschadiging van enkele onderzeese kabels, gisteren in de Oostzee. Volgens de Finse autoriteiten is sprake van "ernstige sabotage". Een anker van het Russische schip Eagle S zou de schade aan onder meer de stroomkabel Estlink 2 hebben veroorzaakt, wat leidde tot een storing.

De Finse kustwacht enterde vandaag de Eagle S en voer het schip naar Finse wateren. De vracht is in beslag genomen. Het schip, de rederij en de bemanning worden onderzocht door de Finse politie.

De olietanker voer vanuit Rusland onder de vlag van de Cookeilanden. Reuters meldt op basis van gegevens van Marinetraffic dat het schip om 10.26 uur de stroomkabel passeerde. Dat was op hetzelfde tijdstip waarop de eerste melding van de storing binnenkwam. Eerder werd gedacht dat een containerschip uit Hongkong bij de zaak betrokken was, maar dat blijkt niet te kloppen.