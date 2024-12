Van der Poel wint ook loodzware wereldbeker van Gavere, morgen duel met Van Aert

Van Aert keert dan terug van ziekte en duikt voor het eerst dit seizoen het veld in. Het is daardoor wel nog gissen naar zijn vormpeil. Op zijn Stravapagina plaatste de Belg echter wel vol vertrouwen dat hij 'back on track' was.

Van der Poel kijkt uit naar het duel, zei hij na zijn overwinning. "Ik rijd al tien jaar tegen Wout in het veld, dus het voelt vertrouwd als hij erbij is. Het parcours schijnt niet echt aangetast te zijn door de regen, dus het kan een snelle cross worden. We gaan het zien morgen."

Onemanshow

In Gavere bleef het in ieder geval nog een onemanshow, al was Van der Poel niet foutloos op het loodzware parcours van Gavere. In de zesde ronde maakte hij een klein slippertje, waardoor hij zelfs nog even tegen de grond ging. Meer dan vijf seconden verloor hij niet en de overwinning kwam niet in gevaar.