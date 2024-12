Manchester City morst weer punten na gemiste penalty Haaland

Manchester City is er niet in geslaagd om te winnen van laagvlieger Everton: 1-1. Voor de ploeg van de geplaagde coach Pep Guardiola is het de vierde competitiewedstrijd op rij dat er niet wordt gewonnen. Kijkend naar alle competities waar City aan meedoet, heeft de regerend kampioen slechts één van de de laatste dertien wedstrijden gewonnen.

Door het puntverlies blijft City steken op 28 punten uit 18 wedstrijden. Dat betekent dat Aston Villa of Newcastle later vandaag plek zes op de ranglijst weer kan overnemen van City. Everton is dankzij het puntje over Crystal Palace heen gewipt en staat nu vijftiende.