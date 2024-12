City morst weer punten na gemiste penalty Haaland, Chelsea verliest van buurman Fulham

Dat deed ook Leno vlak na rust met een knappe redding op een schot van Enzo Fernández en Chelsea had even later de pech dat een kopgoal van Levi Colwill wegens buitenspel werd afgekeurd. Omdat het nog steeds maar 1-0 was, bleef Fulham erin geloven en in de 62ste minuut had Antonee Robinson de 1-1 op zijn schoen. Sánchez voorkwam dat.

De gelijkmaker kwam er alsnog in de 82ste minuut na goed doorzetten van Alexander Iwobi over links. Via het hoofd van Timothy Castagne kwam de bal terecht bij invaller Harry Wilson, die Sánchez van dichtbij passeerde, Chelsea kreeg in de slotfase nog een grote kans om de derby alsnog naar zich toe trekken, Jadon Sancho vond Leno echter op zijn weg.

Tot ontzetting van het thuispubliek pakte niet Chelsea, maar Fulham alsnog de volle buit. In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot invaller Rodrigo Muniz een pass van Sasa Lukic achter Sánchez. Christopher Nkunku, de enige invaller bij de thuisploeg, leek even later nog een punt te redden voor Chelsea, maar zijn inzet ging net naast.