'Russische raket haalde toestel in Kazachstan neer'

Het vliegtuig van Azerbeidzjan Airlines dat gisteren neerstortte in Aqtau in Kazachstan is hoogstwaarschijnlijk neergehaald door Russische luchtverdediging. Dat zeggen bronnen binnen de Azerbeidzjaanse overheid tegen persbureau Reuters en tegen de zender Euronews. De bronnen baseren zich naar eigen zeggen op de eerste onderzoeken naar het incident, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

De raket zou zijn afgeschoten door een Pantsir-S luchtverdedigingssysteem tijdens een Oekraïense drone-aanval in dezelfde regio. Het vliegtuig zou zijn aangezien voor een vijandig toestel. De raket ontplofte naast het vliegtuig en raakte passagiers en personeel.

Ook het Britse luchtvaartbeveiligingsbedrijf Osprey Flight Solutions noemt het aannemelijk dat een Russische raket de oorzaak is van de crash.

Transcriptie

Andere Russische en Oekraïense militaire experts kwamen tot dezelfde conclusie. Een Russisch Telegramkanaal zegt een volledige transcriptie te hebben van het gesprek tussen de piloten en de verkeerstoren.

Hieruit zou blijken dat de Embraer 190 eerst zijn gps-verbinding verloor en het contact met de verkeersleider wegviel. Daardoor werd het onmogelijk voor de bemanning om zoals gepland in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny te landen. Vervolgens was er de explosie naast het vliegtuig. Het vliegtuig raakte onbestuurbaar en moest een noodlanding maken. Op Telegram zijn ook beelden te zien van de staart van het vliegtuig met gaten erin, die lijken te zijn veroorzaakt door een raketinslag.