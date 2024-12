Van Empel keert na knieblessure terug in het veld met winst in wereldbeker Gavere

Fem van Empel is met een klinkende overwinning teruggekeerd in het veld. De wereldkampioene heeft de wereldbeker van Gavere gewonnen nadat ze ruim een week uit de roulatie was door een knieblessure.

Die blessure liep ze op tijdens de verkenning van wielerklassieker Parijs-Roubaix, met het oog op het volgende wegseizoen.

"Mijn kniepijn is nog niet helemaal weg, maar het voelde goed om hier te starten. We blijven de blessure verzorgen en zullen zien hoe het verder herstelt", vertelde de winnares na afloop.

Ze miste door die blessure twee wereldbekers in de drukke kerstperiode: die van Hulst en Zonhoven, waardoor ze een flink gat moet overbruggen op leidster Lucinda Brand in het klassement. Zij eindigde in Gavere als tweede en heeft nu een voorsprong van 56 punten op de wereldkampioene.