Celstraffen geëist voor ontvoering Pakistaanse student in Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot negen jaar geëist tegen drie verdachten van het ontvoeren van een student in Groningen. Het slachtoffer is 24 jaar en studeerde aan de kunstacademie in de stad.

Hij komt uit een vooraanstaande Pakistaanse familie en is volgens RTV Noord een getalenteerd paardentekenaar. Hij was bijna klaar met zijn opleiding.

In januari zouden de drie verdachten van 22, 24 en 37 jaar hem een auto in hebben gesleept, in een tapijt hebben gewikkeld en drie dagen hebben vastgehouden op de zolder van het huis van een van hen. Ook zouden ze hem hebben geschopt en geslagen.

Het slachtoffer moest zijn vader in Pakistan videobellen, terwijl een van de verdachten een kettingzaag naast zijn hoofd hield. De verdachten dreigden de vingers van het slachtoffer af te knippen en eisten dat de vader 250.000 dollar in bitcoins zou overmaken.

Maandenlange voorbereiding

De politie traceerde de telefoon waarmee de verdachten belden en viel de woning binnen. Ze vonden de student gewond, geblinddoekt en met handen en voeten vastgebonden op een bank. Een van de verdachten meldde zich de volgende dag bij de politie en later konden ook de andere twee opgepakt worden.

De verdachten zouden de ontvoering maandenlang hebben voorbereid. Waarom ze dit slachtoffer uitkozen, is volgens het OM niet helemaal duidelijk geworden. Mogelijk is een van de verdachten getipt door een kennis uit Pakistan of Dubai. De verdachten weigeren volgens justitie het achterste van hun tong te laten zien en schuiven de verantwoordelijkheid op elkaar af.

"Een klassieke gijzeling", noemde de officier van justitie de zaak vandaag in de rechtszaal. "Zoiets komt niet vaak voor." Tegen de hoofdverdachte eiste ze negen jaar cel, tegen de twee anderen acht jaar.

Terug naar Pakistan

Het slachtoffer is na de ontvoering teruggegaan naar zijn familie in Pakistan. Uit zijn slachtofferverklaring blijkt dat hij nog met veel vragen zit. "Waarom ik? Hoe wisten ze dit allemaal over mij? Wie heeft dit gepland en waarom? Zolang ik hier geen antwoord op heb, kan ik het niet achter me laten", schrijft hij.

"Ik probeer terug te gaan naar mijn leven voor de aanval, maar ik zal nooit meer de jongen zijn die zijn studie aan het afronden was."

De rechter doet over twee weken uitspraak.