Gewonden Maagdenburg allemaal stabiel, aangifte tegen politie en stad

Alle gewonden die nog in het ziekenhuis liggen na de aanslag in Maagdenburg vrijdag, verkeren in stabiele toestand. Dat heeft de directeur van de intensive care van het ziekenhuis in Maagdenburg gezegd tegen de Süddeutsche Zeitung.

Na de aanslag op de kerstmarkt werden tientallen mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het merendeel van hen is inmiddels ontslagen. De vijftien die nu nog in het ziekenhuis liggen, zijn allemaal stabiel, zegt de directeur.

Rol politie

Het onderzoek naar de aanslag is nog in volle gang. De politie kijkt daarbij ook naar de eigen rol. Volgens Duitse media stond een politieauto niet op de afgesproken plek, bij de ingang van de kerstmarkt. Die auto had een blokkade moeten vormen, maar stond toen de aanslag werd gepleegd op een taxistandplaats.

Het veiligheidsplan van de organisatie achter de kerstmarkt wordt ook tegen het licht gehouden. Als wordt vastgesteld dat de organisatie fouten heeft gemaakt, kunnen betrokkenen worden vervolgd.

De publieke zender MDR meldt dat aangifte is gedaan tegen de politie en de gemeente Maagdenburg. Door wie, is niet bekend.

Saudische man

Vrijdagavond reed een man met gehuurde auto in op de kerstmarkt in de Oost-Duitse stad. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. Kort na de aanslag werd een 50-jarige Saudiër opgepakt, die sinds 2006 in Duitsland woont.

Hij werkte als psychiater en werd in 2013 veroordeeld voor het dreigen met een aanslag, toen hij overhoop lag met een artsenorganisatie. De man profileert zich online als anti-islamactivist. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Faeser omschreef de man als islamofoob. De Duitse autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over een mogelijk motief.