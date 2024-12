Zeearend na 250 jaar officieel nationale vogel van de Verenigde Staten

De Amerikaanse Zeerarend is nu ook officieel de nationale vogel van de Verenigde Staten. President Biden heeft daarvoor deze kerst een wet ondertekend.

De vogel was al 250 jaar het symbool voor The land of the free and the home of the brave, maar dat was al die tijd niet officieel vastgelegd.

Na de Onafhankelijkheidsoorlog van 1776 verscheen de Amerikaanse arend (of adelaar) op de koperen en zilveren munten van de Verenigde Staten. Het kersverse Congres deed er vervolgens zes jaar over om het eens te worden over de arend als wapenembleem. Founding Father Benjamin Franklin zag er niks in: "Het is een vogel met een slecht karakter". Franklin gaf de voorkeur aan een voor hem respectabeler vogel: de wilde kalkoen.