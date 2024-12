Zwemmer Marchand verkozen tot beste sporter van Europa, boven Pogacar en Verstappen

De Franse zwemmer Léon Marchand is gekozen tot Europees sporter van het jaar. De keuze is bepaald door 21 Europese persbureaus, waaronder het Nederlandse ANP. Marchand werd door twintig van de 21 persbureaus gekozen en dat is één keer meer dan wielrenner Tadej Pogacar, die dit jaar de Giro, de Tour en het WK op de weg won.

Marchand haalde vier gouden medailles tijdens de Olympische Spelen in zijn thuisland afgelopen zomer. De 22-jarige sportman uit Toulouse nestelde zich met zijn prestatie in een illuster rijtje. Hij is nu één van de drie zwemmers die tijdens één Spelen minimaal vier individuele olympische titels veroverden. De Amerikanen Michael Phelps en Mark Spitz zijn de andere twee.

Verstappen vijfde

Bij de verkiezing eindigde de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis als derde. De beste Nederlander was Max Verstappen op plek vijf. Sifan Hassan (11), Harrie Lavreysen (13) en Femke Bol (14) stonden bij de eerste vijftien namen in de lijst, maar wel op gepaste afstand van winnaar Marchand.

Vorig jaar kozen de persbureaus voor tennisser Novak Djokovic. Het is voor de 67ste keer dat de persbureaus een sporter kiezen.