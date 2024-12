'17 doden in Syrië bij arrestatiepoging officier met rol in martelgevangenis'

De spanningen in Syrië lijken de laatste dagen op te lopen. Gisteravond hebben de nieuwe machthebbers een avondklok ingesteld in de stad Homs vanwege demonstraties van minderheden. Ook elders in Syrië gingen minderheden de straat op.

Angst onder minderheden

Aanleiding voor de demonstraties is een video van een alawitisch heiligdom dat in brand werd gezet in Aleppo. Het is onduidelijk wanneer dit filmpje is gemaakt. De nieuwe regering spreekt van een oud filmpje en zegt niet te weten wie verantwoordelijk is.

De video wakkert de angst aan bij minderheden, zoals sjiieten en alawieten. Hoewel de soennitische rebellengroep HTS zichzelf al langere tijd presenteert als gematigd en tolerant, vrezen minderheden dat de regering beloftes over religieuze tolerantie niet zal nakomen.