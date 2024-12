Weer bestelbus van een dakdekker in Den Bosch uitgebrand

Opnieuw is een bestelbus van een dakdekker in Den Bosch door brand beschadigd. Dat gebeurde vanochtend vroeg. De politie houdt rekening met brandstichting.

De melding van de brand aan de Monseigneur van Schaikstraat kwam vanochtend rond 6.00 uur binnen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de bus is groot. De motorkap is volledig gesmolten.

De brand sloeg ook over naar een auto die dicht bij de bestelbus geparkeerd stond. Het blussen van dat vuur was volgens Omroep Brabant moeilijk, omdat de brandstoftank van de auto gescheurd was.

Het is onbekend of beide voertuigen van dezelfde eigenaar zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de bezitter(s), laat een woordvoerder weten. Volgens hem is het onderzoek nog bezig.

Tweede keer

Het is de tweede keer deze week dat de voorkant van een bestelbus van een dakdekker in Den Bosch door brand beschadigd raakte. Op kerstavond gebeurde dat ook al; dat was toen de vierde aanslag bij dezelfde dakdekker.

Op camerabeelden is te zien dat iemand komt aanfietsen en iets over het voertuig lijkt te gooien. Kort daarna is een steekvlam te zien.

Onderling conflict

In Den Bosch is een conflict gaande tussen dakdekkers. Dit jaar zijn al meer dan twintig keer explosieven geplaatst in zowel auto's als huizen.

Een dakdekker zei in oktober bij Omroep Brabant dat de ondernemers elkaar willen uitschakelen, om zo werk over te nemen. Volgens de man laait deze concurrentiestrijd vooral op in tijden van droog weer. "Als het niet vaak regent, is er weinig werk."