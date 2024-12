Opvolger Amorim bij Sporting binnen twee maanden alweer ontslagen

Sporting heeft trainer João Pereira alweer ontslagen. De 40-jarige Pereira volgde begin november Rúben Amorim op, die als opvolger van Erik ten Hag naar Manchester United vertrok.

De reden voor het snelle vertrek van Pereira zijn de slechte resultaten. De 43-jarige Portugees Rui Borges, tot vandaag de coach van Vitória Guimarães, volgt Pereira op.

Onder leiding van Pereira werd slechts één van de laatste vier competitiewedstrijden gewonnen. Sporting is inmiddels geen koploper meer, de club is ingehaald door Benfica. Ook in de Champions League werd twee keer verloren onder leiding van de opvolger van Amorim. Sporting staat in de Champions League op plek zeventien.

Debuut tegen Benfica

Dat is een plaatsje hoger dan Feyenoord en zes plekken boven PSV. De clubs strijden dan ook om een ticket voor de tussenronde. PSV speelde in oktober tegen Sporting in de Champions League en kwam toen niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Borges debuteert aanstaande zondag als trainer in de thuiswedstrijd tegen concurrent Benfica, op 3 januari treft hij dan zijn oude club Vitória Guimarães,.