Zuid-Koreaanse oppositie dient motie in om interim-president af te zetten

De Zuid-Koreaanse oppositie heeft een motie ingediend om de premier en waarnemend president van het land, Han Duck-soo, af te zetten. Han trad aan als interim-president, toen zijn partijgenoot Yoon werd geschorst voor het afkondigen van de staat van beleg begin deze maand.

De oppositie heeft de afzettingsmotie ingediend, omdat Han weigert om nieuwe rechters voor het constitutionele hof te benoemen. Die rechters zijn voorgedragen door de grootste oppositiepartij, die een meerderheid heeft in het parlement.

Yoons presidentiële bevoegdheden werden opgeschort na een stemming in het parlement. Om hem ook echt uit zijn ambt te ontheffen, moeten zes rechters van het negenkoppige Constitutionele Hof vóór stemmen.

Momenteel zijn drie van de negen zetels vacant. De oppositie vreest dat de zes zittende rechters niet unaniem voor Yoons afzetting zullen stemmen.

Volgens de Zuid-Koreaanse grondwet selecteert het parlement de rechters van het constitutioneel hof, maar moet de president de benoemingen goedkeuren.

Hand boven het hoofd

Dat is normaal gesproken een formaliteit, maar Han weigert het te doen. Hij stelt dat een waarnemend president zich moet onthouden van belangrijke beslissingen. Pas als de oppositie en de regerende partij het eens zijn over de nieuwe rechters, wil Han zijn handtekening zetten. De oppositie beschuldigt hem van het beschermen van zijn partijgenoot.

De oppositie beschuldigt Han ook van het steunen van de machtsgreep van Yoon. Hij heeft eerder al zijn excuses aangeboden, omdat hij de staat van beleg niet blokkeerde. De waarnemend president vetoede ook meerdere wetsvoorstellen van de oppositie, waaronder een voorstel voor een onderzoek naar Yoons daden.

Onenigheid over procedure

Naar verwachting stemt het parlement deze week nog over de afzettingsmotie. De oppositie en de regering zijn het oneens over de hoeveelheid stemmen die nodig zijn om Han weg te stemmen.

Om een president op non-actief te stellen is een twee derde meerderheid nodig, maar volgens de oppositie geldt dat niet voor de afzetting van een interim-president. Zij stellen dat een gewone meerderheid van 151 stemmen voldoende is. De regeringspartij stelt dat er ook een twee derde meerderheid nodig is om Han weg te stemmen.

De grootste oppositiepartij beschikt over 170 zetels, in totaal heeft de oppositie er 192. Als blijkt dat er wel een twee derde meerderheid nodig is om Han af te zetten, is de oppositie dus afhankelijk van parlementsleden van de regeringspartij. Het is onduidelijk of die voor het wegsturen van hun partijgenoot zullen stemmen.

Eerste zitting in rechtbank

Naar verwachting houdt het constitutionele hof later deze week de eerste hoorzitting over de politieke toekomst van Yoon. Het is nog onduidelijk of de geschorste president zelf zal getuigen.

Tot nu toe werkte hij niet mee. Toen hij eerder deze maand werd opgeroepen door openbare aanklagers, kwam hij niet opdagen. Ook werden doorzoekingen van zijn kantoor tegengewerkt.

Ondertussen gaan demonstranten in Seoul nog vrijwel elke dag de straat op om Yoons vertrek te eisen.