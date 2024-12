Het kerstrapport van Ajax: 'Prima, ondanks gegoochel met de grabbelton'

Hoe is het gegaan in de eerste helft van de competitie?

Van der Vaart: "Als je ziet waar Ajax vandaan komt, vind ik dat het er goed voorstaat. Dat vele wisselen, daar ben ik niet zo van - en de laatste fase was minder - maar over het algemeen was het prima. Ik zie dat de spelers voor Francesco Farioli door het vuur gaan en dat ze met een lach op het veld staan. Dat is de grootste winst."

Van Hooijdonk: "Cijfermatig was het heel goed. Qua voetbal en gegoochel is het elke keer weer een verrassing wat we voorgeschoteld krijgen. Buiten de wedstrijden tegen PSV en Feyenoord om was het matig. Farioli is aan het 'overperformen' met Ajax. Dat is goed voor Ajax en de trainer, maar wat je ziet is niet hartverwarmend."