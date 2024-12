'Scherp inkopen, veel zelf doen': voor prikkie uit eten zeldzaamheid

Wie de cijfers van het CBS erop naslaat, ziet niet alleen dat in vijf jaar tijd restaurants 27 procent duurder zijn geworden, maar ook dat fastfood en afhaalmaaltijden zelfs zo'n 38 procent in prijs gestegen. De horecaprijzen stegen meer dan de gemiddelde inflatie van zo'n 23 procent.

"Het is zeker duurder geworden", beaamt Inga Blokker van FSIN. "Toch zijn de prijsstijgingen nodig. Horecaondernemers versmallen de marges en leveren vaak al geld in. Ze bevinden zich in een spagaat: ze willen de consument bedienen die graag buiten de deur eet en tegelijk willen ze zelf overeind blijven."

Ook low-budget-restaurants ontkomen niet aan prijsverhogingen. Bij Den Boerenstamppot begonnen ze ooit met 5 gulden, om de paar jaar zijn ze iets omhooggegaan. De Groningse Eeterie De Globe serveert al 25 jaar een daghap à 8 euro en dit jaar een kerstbuffet van drie gangen voor 18 euro, maar ook dat staat onder druk.

"Het is een uitdaging", beaamt Julia Castro, betrokken bij De Globe. "En het blijft moeilijk. Alles wordt duurder. Het pand delen we met een andere organisatie, dat scheelt in de kosten." Zij besparen ook op andere zaken. "We hebben geen vaste kaart, kopen minimaal in en zijn creatief met koken, vooral met restjes van de vorige dag."

Voor de rijken

Inga Blokker sluit niet uit dat uit eten in de toekomst alleen nog voor rijken is weggelegd. "Dat zou heel erg jammer zijn, maar het is wel een risico. Want je hebt te maken met stijgende prijzen en duur, schaars personeel."

Volgens Blokker wordt het in ieder geval niet goedkoper om buiten de deur te eten. "Maar hopelijk ook niet duurder. Het is aan de horecaondernemer: kan die het waarmaken om voor deze prijzen ons een lekker maaltje voor te zetten? Dat is zeker niet eenvoudig."