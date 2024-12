Aanhouding en explosief gevonden bij Valet Parking Schiphol

De agenten hebben veldonderzoek gedaan en zouden een fles wasbenzine hebben gevonden waaraan een cobra was bevestigd. De politie bevestigt dat er zwaar vuurwerk en een brandbare vloeistof zijn aangetroffen.

Wel zegt een woordvoerder dat de politie "het gebied rondom dit bedrijf goed in de gaten houdt".

Drie keer raak

Na de grote en verwoestende brand in november, heeft nog twee keer brand gewoed op het terrein van de parkeerservice, meldde het Noordhollands Dagblad eerder. Op 17 december brandden twee auto's uit. Kort daarna werden twee minderjarigen opgepakt. Vier dagen later ging opnieuw een auto op het terrein in Rijsenhout in vlammen op.