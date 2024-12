Wekdienst 26/12: Tsunami-ramp 20 jaar geleden • Squid Game 2 te zien

Wat heb je gemist?

Het lichaam van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse is gisteren na zijn overlijden door onbekenden naar zijn woning gebracht in de wijk Leonsberg, in Paramaribo. Dat kregen agenten te horen toen ze aankwamen bij de woning van Bouterse, schrijft de Surinaamse politie in een persbericht.

Kort na de verplaatsing van het lichaam van Bouterse kreeg de politie een melding dat Bouterse was overleden. Er zijn nog veel onduidelijkheden rond het overlijden van Bouterse, zoals waar hij verbleef voor zijn dood en waar het lichaam was voordat het naar Leonsberg werd gebracht.

Ander nieuws uit de nacht

20 jaar na tsunami: herdenken bij massagraven, herhaling verwoesting voorkomen: Op tal plekken in Azië en Afrika wordt vandaag de tsunami herdacht die exact twintig jaar geleden aan naar schatting zo'n 230.000 mensen het leven kostte in veertien landen.

Onderzoek naar mogelijke fouten politie bij aanslag Maagdenburg: Duitse media schrijven dat onder meer een politieauto niet op een vooraf besproken plek stond, bij de ingang van de kerstmarkt. Die auto had als blokkade moeten dienen, maar stond op het moment van de aanslag op een taxiparkeerplaats. Waarom dit zo was, wordt nu onderzocht.

En dan nog even dit:

Het is de eerste kerst in Syrië na de val van het Assad-regime. De nieuwe machthebbers hebben een streng islamitische ideologie, maar ze beloven ook dat alle geloven naast elkaar kunnen leven. Correspondent Mitra Nazar bezocht de mis in Aleppo.