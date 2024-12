Shorttrackers maken indruk op langebaan: 'Gewend aan verzuring en hoge G-krachten'

En misschien ook wel tijdens de Olympische Spelen. Want beide disciplines combineren is te doen, weet Ter Mors uit ervaring. Ze deed bij de Spelen van 2014 en 2018 zowel mee op de langebaan als in het shorttrack. "Ik zie zeker in Schulting en Daleman mijn mogelijke opvolgers."

Maar, zo waarschuwt Ter Mors, het is wel van veel factoren afhankelijk of het ook praktisch gezien te combineren tijdens de Winterspelen.

"Je moet kijken naar het programma, het tijdschema. Daarnaast is van belang hoe ver de stadions uit elkaar liggen. Ik had zelf het geluk dat ik kon lopen van de ene naar de andere baan. Dat was geweldig. Maar het is ook weleens zo dat de banen op twee uur rijden van elkaar liggen. Dan is het al veel lastiger."

Keuzes

Schulting, in de wereldbeker al goed voor zilver op de 500 meter, heeft er in het pre-olympische seizoen voor gekozen zich volledig te richten op de langebaan en het shorttrackseizoen over te slaan. Helemaal vrijwillig is dat overigens niet: met shorttracken heeft ze nog te veel last heeft van haar enkelblessure.

Daleman, die in Peking brons veroverde op de 1.000 en 1.500 meter, combineert dit seizoen wel beide disciplines. Zij slaat de NK sprint van komend weekend over en richt zich op de NK en EK shorttrack. Daarna stroomt ze eind januari weer in op de langebaan bij de wereldbeker in Calgary.

De Boo heeft al langer geleden voor de langebaan gekozen en rijdt geen shorttrackwedstrijden meer. De sprinter brak vorig jaar al definitief door en is als Nederlands kampioen op de 500 én 1.000 meter topfavoriet voor de nationale sprinttitel op het toernooi dat zaterdag begint.