Mijn 2024 | Atleet Omalla schrijft sprookje: 'Zelfs Louis van Gaal geloofde me niet'

Maakt de overstap naar de 400 meter. Loopt zich met zijn tijden in de kijker van de Atletiekunie. Ontvangt vier maanden voor de Spelen van Parijs een uitnodiging om aan te sluiten bij de olympische selectie. Wordt vijf dagen voor de start van het atletiektoernooi van reservekracht gepromoveerd tot vervanger van de geblesseerde Liemarvin Bonevacia.

Plaatst zich voor de finale. Grijpt, met dank aan Isaya Klein Ikkink, Lieke Klaver en (vooral) de ontketende slotloopster Femke Bol, goud op de 4 x 400 meter gemengde estafette.

Druilerig

Een mooi verhaal? Zeker, ook de 24-jarige Omalla kan het met de beste wil niet ontkennen. Maar bovenal is de zege in Parijs voor de gelovige atleet iets anders.

De kroniek van een aangekondigde overwinning.

Omalla's gedachten gaan deze druilerige middag op nationaal topsportcentrum Papendal naar het begin van de zomer. Naar die ene morgen, om precies te zijn, waarop hij op de atletiekbaan een training afwerkt onder toeziend oog van bondscoach Laurent Meuwly.

Parijs is op dat moment nog ver, letterlijk en figuurlijk. Het is nog maar zeer de vraag of hij over vijf weken in het Stade de France zijn opwachting mag maken.