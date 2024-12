Lichaam Bouterse door 'onbekenden' naar woning gebracht

Het lichaam van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse is gisteren na zijn overlijden door "onbekenden" naar zijn woning gebracht in de wijk Leonsberg, in Paramaribo. Dat kregen agenten te horen toen ze aankwamen bij de woning van Bouterse, schrijft de Surinaamse politie in een persbericht.

Kort na de verplaatsing van het lichaam van Bouterse, iets na 05.00 uur (lokale tijd), kreeg de politie een melding dat Bouterse was overleden. Verder zijn er vooral nog veel onduidelijkheden rond het overlijden van Bouterse, zoals waar hij verbleef voor zijn dood en waar het lichaam was voordat het naar Leonsberg werd gebracht.

De politie schakelde na het zien van het lichaam direct een arts in, die na een lijkschouwing "geen tekenen van misdrijf" zag. Vervolgens werd het lichaam na overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen en naar een mortuarium gebracht.

Strafrechtelijk onderzoek

Er zal obductie op het stoffelijk overschot van Bouterse worden uitgevoerd, schrijft de politie, om de doodsoorzaak vast te stellen. De politie doet "een dringende oproep aan de samenleving" om eerst de onderzoeksresultaten af te wachten "en speculaties achterwege te laten".

Daarnaast loopt er een strafrechtelijk onderzoek waarin meerdere personen gehoord worden, zo staat in het persbericht.

Gisteren werd bekend dat de 79-jarige Bouterse was overleden. Hij was op de vlucht sinds zijn veroordeling van ruim een jaar geleden voor zijn leidende rol bij de Decembermoorden. Daarbij werden in 1982 vijftien tegenstanders van zijn regime gedood.

Partijgenoten en aanhangers van Bouterse kwamen na zijn overlijden naar de woning in Leonsberg;