20 jaar na tsunami: herdenken bij massagraven, herhaling verwoesting voorkomen

Twintig jaar later wordt in de getroffen gebieden volop ingezet op het voorkomen van herhaling van nog zo'n allesomvattende verwoesting door een tsunami. Zo krijgen kinderen op scholen in Atjeh regelmatig te maken met rampenoefeningen.

Het moet ertoe leiden dat ze precies weten hoe te handelen bij een nieuwe tsunami, ook al ze de ramp van twintig jaar geleden inmiddels enkel nog van verhalen van familieleden.

Daarnaast is de infrastructuur in bijvoorbeeld Atjeh robuuster dan voor de tsunami en is er volop geïnvesteerd in waarschuwingssystemen voor tsunami's.

Die systemen waren er niet in 2004, waardoor het voor velen te laat was toen ze een idee kregen van welke ramp er op ze af aan het komen was. Het is een belangrijke verklaring voor hoe de tsunami de vooralsnog dodelijkste natuurramp van deze eeuw kon worden.

Tegenwoordig krijgen inwoners van kustgebieden in Atjeh bij een tsunamidreiging waarschuwingen via telefoon- en radioberichten. Ook zijn er sirenes geïnstalleerd die tot op zo'n honderd kilometer afstand te horen moeten zijn. Het moet inwoners net die extra tijd geven om te kunnen ontsnappen aan het water.

Herdenkingsdiensten

Maar vandaag gaat het in Atjeh en tal van andere landen over degenen die twintig jaar geleden niet die extra tijd hadden. Zo zijn er ook in Sri Lanka (ruim 35.000 doden) herdenkingsceremonies.

Er vertrekt vanuit hoofdstad Colombo een trein met gerenoveerde wagons die werden meegesleurd door de tsunami bij een kustplaats, met zeker duizend doden tot gevolg. Vervolgens wordt er een ceremonie gehouden bij de plek waar de trein door het water werd geraakt.

In Thailand (5.000 doden) worden honderden aanwezigen verwacht bij een door de overheid georganiseerde herdenkingsdienst.