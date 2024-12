Onderzoek naar mogelijke fouten politie bij aanslag Maagdenburg

In het onderzoek naar de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg wordt er ook specifiek gekeken of de politie steken heeft laten vallen. Duitse media schrijven dat onder meer een politieauto niet op een vooraf besproken plek stond, bij de ingang van de kerstmarkt.

Die auto had als blokkade moeten dienen, maar stond op het moment van de aanslag op een taxiparkeerplaats. Waarom dit zo was, wordt nu onderzocht door het ministerie van Binnenlandse Zaken van deelstaat Saksen-Anhalt, aldus Tagesschau. Drie andere politieauto's waren wel op de juiste plek opgesteld.

Naast het onderzoek naar mogelijke fouten van de politie wordt er ook gekeken naar het veiligheidsplan van de organisatie van de kerstmarkt. Als er wordt vastgesteld dat er fouten zijn gemaakt, kunnen betrokkenen strafrechtelijk vervolgd worden.

Onduidelijkheid over motief

Vrijdagavond reed een auto met hoge snelheid in op de kerstmarkt in de Duitse stad. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven en vielen ruim 200 gewonden.

Na de aanslag werd een 50-jarige man opgepakt. Het ging om de uit Saudi-Arabië afkomstige Taleb al-Abdulmohsen. Hij kwam in 2006 naar Duitsland, kreeg in 2016 een permanente verblijfsvergunning en werkte als arts. In 2013 werd hij al eens veroordeeld voor het dreigen met een aanslag, toen hij een conflict had met een artsenorganisatie.

Op sociale media profileerde hij zich als anti-islamactivist. De Duitse autoriteiten hebben nog niets gedeeld over een mogelijk motief. Wel zei het hoofd van de Duitse federale politie dat Abdulmohsen "atypisch" gedrag vertoonde dat "niet paste in een patroon".

Er was gisteren in kersttoespraken van Duitse politici volop aandacht voor de aanslag. Zo herschreef president Steinmeier zijn vooraf opgenomen speech vanwege de aanslag en riep hij Duitsers op samen op te trekken tegen "haat en geweld".