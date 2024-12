Avondklok in Homs, demonstraties door minderheden in aantal Syrische steden

In Homs, West-Syrië, is een avondklok ingesteld vanwege demonstraties van minderheden en door onlusten. Ook in een aantal andere Syrische steden zijn minderheden de straat opgegaan. Het is onduidelijk welke omvang de protesten hebben.

De demonstraties zouden zijn aangewakkerd door een video van een alawitisch heiligdom dat in brand is gezet in Aleppo. Het is onduidelijk wanneer dit filmpje, dat rondgaat op sociale media, is gemaakt. De video heeft angst aangewakkerd bij minderheden, zoals sjiieten en alawieten, dat de nieuwe regering beloftes over religieuze tolerantie niet nakomt.

De nieuwe regering wordt geleid door de soennitische rebellengroep HTS. Deze groepering heeft het Assad-regime verjaagd en presenteert zichzelf als gematigd en tolerant. Reuters heeft HTS geprobeerd te bereiken voor een reactie op de avondklok in Homs. Deze maatregel geldt vooralsnog alleen voor vannacht.

'Video is oud'

Volgens het nieuwe ministerie van Binnenlandse Zaken is de video van de aanval op een heiligdom vorige maand gemaakt door een onbekende groep. De nieuwe machthebbers stellen dat het filmpje nu wordt rondgestuurd om geweld tussen bevolkingsgroepen uit te lokken. Eind november had HTS het regeringsleger verjaagd uit Aleppo. Daarbij werkte de groepering samen met andere milities.

Met name alawieten, de bevolkingsgroep waartoe Assad behoorde, leven in vrees voor vergeldingsacties. Zij wonen overwegend in het westen, waar vandaag de demonstraties werden gemeld.