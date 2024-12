Finland onderzoekt storing aan onderzeese elektriciteitskabel

Finse autoriteiten doen onderzoek naar een storing in een onderzeese stroomkabel tussen Finland en Estland. Finse autoriteiten sluit niet uit dat de kabel door sabotage is uitgevallen. De Finse premier Orpo meldt dat storing geen invloed heeft op de elektriciteitsvoorziening.

De Finse nieuwssite Iltalehti meldt dat een Hongkongs containerschip zich bij de stroomkabel bevond toen die uitviel. Het gaat om de Xin Xin Tian 2. Het schip was gisteravond vertrokken vanuit Sint-Petersburg en is volgens MarineTraffic onderweg naar Port Said in Egypte, de toegangspoort tot het Suez-kanaal aan de Middellandse Zee.

Orpo zegt op X dat de autoriteiten "zelfs met Kerstmis" klaarstaan om de zaak te onderzoeken. In de regio zijn autoriteiten extra alert op mogelijke sabotagedaden na een reeks uitvallen van stroomkabels, gaspijpleidingen en telecomverbindingen in de Oostzee de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd kan een technische storing en uitval ook ontstaan door ongelukken. Dat was eerder deze maand het geval, toen in Finland op twee plekken een internetkabel beschadigd raakte. Eerder werd daar opzet vermoed, maar later bleek dat de schade het gevolg was van graafwerkzaamheden.

Sabotage door Chinees schip

In november dit jaar werd een datakabel in de Oostzee beschadigd, vermoedelijk door sabotage. Die breuk bevond zich vlak bij het Zweedse eiland Öland. Een dag daarvoor was er ook een breuk ontstaan in een andere communicatiekabel in de Oostzee. Die lag tussen het Zweedse eiland Gotland en Litouwen en meet 218 kilometer.

Waardoor die breuken zijn ontstaan is niet opgehelderd, maar de belangrijkste 'verdachte' is de Chinese bulkcarrier Yi Peng 3. De bulkcarrier lag een maand stil voor de kust van Denemarken. Afgelopen weekend vervolgde het schip zijn vaart weer.

Vorige week kreeg een team van experts uit Duitsland, Zweden, Denemarken en Finland toestemming om aan boord te gaan van het Chinese schip. Het is niet bekend of er bewijs voor sabotage is gevonden.

