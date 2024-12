1500 gevangenen ontsnapt bij rellen in Mozambique, tientallen doden

Bij rellen in een gevangenis in de Mozambikaanse hoofdstad Maputo zijn meer dan 1500 gevangenen ontsnapt en 33 mensen om het leven gekomen. Zeker vijftien mensen zijn gewond geraakt.

De gevangenen wisten de bewakers te overmeesteren en kalasjnikovs te bemachtigen, schrijft de Zuid-Afrikaanse zender SABC News. Ongeveer 150 gevangenen konden weer worden opgepakt.

Verkiezingsuitslag betwist

Het is al langer onrustig in het land in zuidelijk Afrika. Een deel van de bevolking betwist de uitslag van de landelijke verkiezingen van 9 oktober. Volgens een journalist van SABC hebben relschoppers van de chaos gebruikgemaakt om de gevangenen te bevrijden.

Volgens de kiescommissie haalde regeringspartij Frelimo 70 procent van de stemmen. Die partij is al sinds de onafhankelijkheid van Portugal in 1975 aan de macht. Oppositiepartijen denken dat er met de stemmen is gefraudeerd. Ook internationale waarnemers hebben onregelmatigheden vastgesteld.

Het hoogste rechtsorgaan van Mozambique bevestigde de winst van Frelimo maandag, waarna mensen de straat opgingen om dat besluit aan te vechten. Daarbij zijn zeker 21 mensen gedood. Met name oppositieleider en presidentskandidaat Venancio Mondlane roept zijn achterban op om de straat op te gaan. Sinds de verkiezingen zijn zeker 150 mensen omgekomen.

Buurlanden maken zich zorgen over de aanhoudende onrust en enkele landen hebben de grenzen uit voorzorg gesloten.