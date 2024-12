Oorzaak crash Kazachstan wordt onderzocht, geen vliegtuigen naar Tsjetsjenië

Op andere beelden is te zien dat een deel van de romp van de vleugels is weggerukt en dat de rest van het vliegtuig ondersteboven in het gras ligt. Uit vluchttrackinggegevens van FlightRadar24.com blijkt dat het toestel gedurende de laatste minuten van de vlucht veelvuldig op en neer beweegt voordat het de grond raakt.

De toedracht wordt nog onderzocht. Russische staatsmedia melden dat uit voorlopige informatie zou blijken dat een botsing met een zwerm vogels aan de crash voorafging. Een luchtvaartexpert die sprak met Reuters betwijfelt dat. Hij zegt dat door zo'n botsing piloten de controle over een vliegtuig kunnen verliezen, maar daardoor niet zo ver van koers kunnen raken.

Vluchtgegevens tonen aan dat het toestel honderden kilometers van de geplande route afweek en neerstortte op de andere oever van de Kaspische Zee. Het vliegtuig zou zijn omgeleid vanwege slecht weer in Grozny, maar autoriteiten in twee Russische regio's grenzend aan Tsjetsjenië, Ingoesjetië en Noord-Ossetië, meldden vanochtend dat die regio werd aangevallen door drones.

Reuters meldt daarnaast dat in het verleden luchthavens in het gebied zijn gesloten door drone-aanvallen. De dichtstbijzijnde luchthaven op de route van het vliegtuig en daarmee de logische uitwijkplek, die in Machatsjkala in Dagestan, was vanochtend ook dicht. De oorzaak geeft Reuters niet.

Verschillende theorieën

Op sociale media gedeelde beelden is te zien dat er schade is aan de buitenkant van het vliegtuig. Hierdoor nemen speculaties in de regio toe dat het vliegtuig zou zijn neergeschoten door Russische luchtverdedigingssystemen die het toestel zouden hebben aangezien voor een Oekraïense drone.

President Aliyev van Azerbeidzjan heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Hij gaat in een verklaring ook in op de beelden die op sociale media gedeeld worden. "Iedereen kan ze zien. De redenen van de crash zijn ons echter nog niet bekend. Er zijn verschillende theorieën, maar ik denk dat het voorbarig is om ze te bespreken. De zaak moet grondig worden onderzocht", zegt hij.