Dood Bouterse komt hard aan bij aanhangers én nabestaanden Decembermoorden

Het nieuws over de dood van Desi Bouterse hebben veel Surinamers in Nederland niet zien aankomen. Vanochtend werd bekend dat de omstreden oud-president van Suriname op een schuiladres is overleden. De 79-jarige Bouterse was sinds begin dit jaar voortvluchtig nadat hij tot 20 jaar cel was veroordeeld voor de Decembermoorden.

Norman van Gom is directeur van Radio mArt, een omroep in Amsterdam die uitzendingen maakt voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Hij schrok toen hij hoorde dat Bouterse is gestorven. "Het is hard binnengekomen. Niemand had dit verwacht."

Het radiostation werd volgens hem opgebeld door huilende luisteraars die teleurgesteld waren over zijn dood en niet weten hoe ze met het nieuws moeten omgaan. Volgens Van Gom dachten luisteraars dat Bouterse was vermoord. "Dat was het eerste wat binnenkwam omdat er sprake was van huiszoekingen."

In Suriname reageren partijgenoten bij het huis van Bouterse. Zij zeggen dat hij een nalatenschap voor ze heeft achtergelaten die ze moeten voortzetten.

Bekijk hier hoe aanhangers van Bouterse naar zijn huis kwamen om te rouwen: