Russische eigenaar claimt dat schip zonk door 'terreurdaad', levert geen bewijs

De Ursa Major was twaalf dagen geleden vertrokken uit Sint-Petersburg, zo is vastgesteld aan de hand van openbare bronnen. Volgens Oboronlogistics was het onderweg naar Vladivostok in het uiterste oosten van Rusland. Het bedrijf stelt dat er onderdelen voor een nucleaire ijsbreker werden vervoerd. Dat zijn schepen met kernreactoren aan boord die door het ijs van de Noordelijke IJszee kunnen breken.

De VS en EU hebben vanwege banden met het Russische leger sancties ingesteld tegen Oboronlogistics. Het bedrijf vervoert regelmatig legermaterieel naar de Russische marinebasis in Syrië.

Er zijn signalen dat Rusland op grote schaal wapens en spullen verplaatst van Syrië naar Libië. Moskou weerspreekt deze berichten, maar met de val van de Syrische dictator Assad is Poetin een belangrijke militaire bondgenoot in het Midden-Oosten kwijt.