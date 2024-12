Lichaam Bouterse meegenomen voor onderzoek naar doodsoorzaak

Het stoffelijk overschot van de Surinaamse oud-president Bouterse is in beslag genomen. Oud-ondervoorzitter van Bouterses partij NDP Abrahams zei dat bij het huis van Bouterse in Paramaribo en het werd later bevestigd door het Openbaar Ministerie in Suriname.

Het politieonderzoek richt zich op de doodsoorzaak en de plek waar hij overleed. De precieze doodsoorzaak van de oud-president is niet bekendgemaakt. Lokale media melden alleen dat hij is overleden "na een kort ziekbed op een schuiladres".

Abrahams denkt dat het lichaam na de lijkschouwing wordt vrijgegeven.

Lichaam naar mortuarium

Het overlijden van de 79-jarige Bouterse werd vanochtend bevestigd. Zijn lichaam werd vandaag van zijn huis naar het mortuarium in Paramaribo gebracht. Hoe zijn lichaam in zijn woning is terechtgekomen, is ook niet duidelijk.

De familie van Bouterse heeft nog geen officiële verklaring naar buiten gebracht, maar zijn weduwe Ingrid Bouterse-Waldring, plaatste wel een bericht op Facebook waarin zij bedankt voor de steun.

Bouterse was op de vlucht sinds zijn veroordeling van ruim een jaar geleden voor zijn leidende rol bij de Decembermoorden. Daarbij werden in 1982 vijftien tegenstanders van zijn regime gedood.

Het lichaam van Bouterse werd door een begrafenisondernemer meegenomen: