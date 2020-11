Ethiopië kondigt eindstrijd om opstandige regio Tigray aan

De Ethiopische premier Abiy Ahmed maakt zich op voor de eindstrijd in de regio Tigray, nu opstandelingen daar een driedaags ultimatum hebben genegeerd. Hij zegt dat binnen enkele dagen een grote aanval op het gebied begint.

De regering heeft bekendgemaakt dat er al een luchtaanval op de hoofdstad Mekelle is uitgevoerd. Hoe de strijd verloopt is niet duidelijk, communicatie met het gebied is moeizaam en journalisten zijn er niet welkom.

Het gewapende Tigray People's Liberation Front (TPLF) heeft de macht overgenomen in het noorden van het land. De situatie loopt er sinds begin deze maand steeds meer uit de hand omdat Abiy probeert zijn gezag te herstellen. Bij aanvallen over en weer zijn waarschijnlijk vele honderden doden gevallen, onder wie burgers.

Het TPLF maakte jarenlang de dienst uit in het land. Daar kwam een einde aan toen hervormer Abiy aan de macht kwam. Het TPLF beschuldigde hem ervan aanhangers te marginaliseren en te vervolgen. Toen Abiy in augustus verkiezingen uitstelde vanwege de coronacrisis, betichtte het TPLF hem van een machtsgreep.

Vluchtelingencrisis

Vanwege de gevechten zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. VN-hulpverleners waarschuwen dat de opvang in buurlanden als Soedan totaal overspoeld dreigt te raken.

Abiy negeert tot nu toe oproepen om te onderhandelen en spreekt van een intern conflict. Hij wil pas praten als hij de macht in Tigray terug heeft.

In Ethiopië wonen 110 miljoen mensen, van wie 5 miljoen in Tigray. Het land was jarenlang in een bloedig conflict met buurland Eritrea verwikkeld, tot Abiy toenadering zocht. Voor zijn inspanningen om de strijd te beëindigen kreeg hij vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.