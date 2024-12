Nederlander die agent sloeg in Rusland krijgt drie jaar voorwaardelijk

Een Nederlandse man die in Rusland was opgepakt voor het aanvallen van een politieagent is voorwaardelijk veroordeeld tot drie jaar cel. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. De 64-jarige Harry van der W. zou de agent in het gezicht hebben geslagen in Moskou, in de buurt van een metrostation.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar Russische media schreven eerder dat de man struikelde en toen een schop gaf tegen een verkeersbord.

Volgens Russische media kreeg de politieagent die hem hierop aansprak vervolgens een klap van de Nederlander. TASS schrijft dat Van der W. toen dronken was. De Nederlander werd begin oktober aangehouden en zat sindsdien vast. Het is niet bekend of Van der W. nu kan gaan en staan waar hij wil.