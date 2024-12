Nederlander die agent sloeg in Rusland krijgt drie jaar cel

Een Nederlandse man die in Rusland was opgepakt voor het aanvallen van een politieagent is veroordeeld tot drie jaar cel. Dat melden Russische staatsmedia. De 61-jarige Harry van W. zou de agent in het gezicht hebben geslagen in Moskou.

De openbaar aanklager had om een voorwaardelijke celstraf gevraagd, meldt staatspersbureau TASS, dat eerder per abuis schreef dat Van W. daadwerkelijk een voorwaardelijke straf had gekregen.

Volgens de rechter was Van W. dronken toen hij een politieman die de nabijgelegen Italiaanse ambassade bewaakte twee klappen gaf. De agent had de Nederlander aangesproken op het vernielen van een verkeersbord.

Van W. werd begin oktober aangehouden en had sindsdien huisarrest. Het is niet duidelijk of Van W. bekend heeft.