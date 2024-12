Paus geeft zegen voor stad en wereld en roept op tot verzoening

In Vaticaanstad heeft paus Franciscus (88) ter gelegenheid van Kerstmis het urbi et orbi uitgesproken, de zegen voor de stad Rome en de wereld. Voor hij de zegen gaf riep hij onder meer op tot barmhartigheid en verzoening. Hij zei dat Jezus de poort is naar vrede.

Franciscus sprak onder meer over Oekraïne en riep op tot een dialoog en onderhandelingen om tot een gerechtvaardigde vrede te komen. Vanochtend was Oekraïne opnieuw het doelwit van een grote Russische luchtaanval op de energiesector.

Vlucht en honger

De paus stond ook stil bij oorlogen in het Midden-Oosten, Sudan en andere gewapende conflicten in de wereld, die miljoenen mensen op de vlucht jagen en honger veroorzaken.

Franciscus benadrukte "de heiligheid" van elk mensenleven en nam het op onder meer op voor mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd. Hij dankte onder anderen de mensen die wereldwijd werken in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Toeschouwers op het Sint-Pietersplein riepen na het urbi et orbi: "Leve de paus!"