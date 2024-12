Voor vierde keer explosie bij zelfde dakdekker Den Bosch

In een woonwijk in Den Bosch is gisteravond een bestelbus in brand gestoken. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de auto is groot.

Volgens Omroep Brabant is de bestelbus eigendom van een dakdekker die de afgelopen maanden al drie keer eerder het slachtoffer was van een aanslag. Dat was op 21 februari, 24 augustus en 27 augustus.

Gisteravond kreeg de politie om 23.50 uur de melding van een autobrand op de Leyhof, in het oosten van Den Bosch. Op camerabeelden van buurtbewoners is te zien dat iemand komt aanfietsen. Deze persoon, vermoedelijk een man, lijkt iets over het voertuig te gooien. Kort daarna is een steekvlam te zien, zegt de politie. De fietser gaat ervandoor.

1200 dakdekkers

In Den Bosch vechten dakdekkers een onderling conflict uit, waarbij dit jaar al meer dan twintig keer explosieven zijn geplaatst. Soms gebeurt dat in auto's, soms in huizen. Waarover het conflict precies gaat, is onduidelijk. In oktober zei een dakdekker bij Omroep Brabant dat ondernemers elkaar willen uitschakelen door het plaatsen van explosieven, zodat ze het werk kunnen overnemen.

Uit een geheim politierapport dat ruim een week geleden verscheen en waaruit werd geciteerd door de regionale omroep, blijkt dat er waarschijnlijk meer aan de hand is. "De dakdekkersoorlog is ontstaan door malafide praktijken, oplichting, slechte kwaliteit, agressieve verkoop, geweld, explosieven en witwaspraktijken", staat daarin te lezen.

In november zijn in Den Bosch zijn twee mannen, een vader en zoon van 43 en 22, opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een of meerdere explosies in de stad. Of zij nog vastzitten, is onbekend.