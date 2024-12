Surinaamse oud-president Desi Bouterse (79) overleden

Correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna

"Desi Bouterse was zowel diep gehaat bij velen als zeer geliefd bij zijn aanhang. Hij verdeelde Suriname tot op het bot. Bouterse drukte zijn stempel op Suriname sinds 1980 toen hij samen met vijftien sergeanten een staatsgreep pleegde en vervolgens een militaire dictatuur vestigde in het toen nog jonge land, dat in 1975 onafhankelijk was geworden.

Een dieptepunt waren de Decembermoorden van 1982 toen onder leiding van Bouterse vijftien critici van zijn bewind werden gemarteld en vermoord.

Nadat Suriname weer een democratie werd, lukte het Bouterse om via zijn politieke partij NDP (Nationale Democratische Partij) een belangrijke rol te blijven spelen. Eerst als parlementslid, later twee termijnen als democratisch gekozen president. De Decembermoorden bleven hem altijd achtervolgen en na een proces van zestien jaar werd Bouterse in 2023 definitief veroordeeld tot 20 jaar celstraf.

De verwachting is dat, net als Bouterse deed bij leven, de reacties op zijn dood Suriname zullen verdelen. Op sociale media posten zijn aanhangers al emotionele berichten. Bij de nabestaanden van de Decembermoorden zal er alles behalve rouw zijn. Wat de uiteindelijke impact zal zijn is nog moeilijk te zeggen. Enerzijds zal het voor velen als bevrijding aanvoelen, voor anderen juist als het grote verlies van een volksleider."