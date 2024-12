Surinaamse media: oud-president Desi Bouterse (79) overleden

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse is op 79-jarige leeftijd overleden, melden Surinaamse media. Bouterse is volgens "goed ingevoerde bronnen" overleden na een kort ziekbed op een schuiladres, schrijft de Ware Tijd. Ook StarNieuws meldt het.

Het lichaam van Bouterse is volgens de bronnen naar de Surinaamse hoofdstad Paramaribo overgebracht. De familie zou voorbereidingen treffen om het overlijden van de oud-president officieel bekend te maken.

De afgelopen uren deden in Suriname al geruchten de ronde dat Bouterse is overleden. Er verzamelden zich mensen bij het kantoor van zijn partij de NDP en ook bij de woning van Bouterse in de hoofdstad Paramaribo. De weg daarnaartoe werd afgesloten.

Voortvluchtig

Desi Bouterse was voortvluchtig sinds zijn definitieve veroordeling van ruim een jaar geleden voor zijn rol bij de Decembermoorden. Daarbij werden in 1982 vijftien tegenstanders van het regime-Bouterse gedood in Fort Zeelandia, in Paramaribo.

Toen de Surinaamse justitie een opsporingsbevel uitvaardigde, dook Bouterse onder en sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Twee dagen geleden werd er in zijn woning een inval gedaan, maar daarbij werd voor zover bekend niets gevonden.

Staatsgreep

Bouterse was in de jaren 80 van de vorige eeuw de leider van het militaire regime, dat door een staatsgreep aan de macht kwam. Bouterse gaf leiding aan een groep van onderofficieren die begin 1980 een staatgreep pleegde. Hij bleef tot 1988 aan de macht.

In 2010 kwam hij door democratische verkiezingen opnieuw aan de macht. In 2015 werd hij herkozen. Hij bleef president 2020.