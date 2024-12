Passagiersvliegtuig neergestort in Kazachstan, zeker 28 overlevenden

Een passagiersvliegtuig uit Azerbeidzjan is vanochtend neergestort in Aqtau, in het westen van Kazachstan. Aan boord waren 67 mensen, onder wie 6 bemanningsleden.

Zeker 28 mensen hebben de crash overleefd, zegt het Kazachse ministerie van noodsituaties. Tot nu toe zijn vier lichamen geborgen.

Het gaat om een toestel van de nationale luchtvaartmaatschappij van Azerbeidzjan. Het vliegtuig van het type Embraer E190AR was onderweg van de hoofdstad Bakoe naar Grozny in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië.