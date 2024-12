Explosieven aangetroffen in Zoetermeer en tot ontploffing gebracht

Na het onderzoek van de EOD vertrokken de hulpdiensten naar het Noord-Aa-strand in Zoetermeer. Daar werden de explosieven gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Wat de bedoeling was van de auto met explosieven, is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek.

Veel explosies in 2024

Afgelopen jaar waren er in Nederland 1130 aanslagen met explosieven. Dat is ruim vijf keer meer dan in 2021 (toen 212). Elke week waren er op meerdere plekken in het land explosies. Soms raakten hierbij mensen zwaargewond, of vielen er zelfs doden, zoals recent in Den Haag.

In 80 procent van de gevallen was er sprake van zwaar illegaal vuurwerk, gevuld met flitspoeder en een lont. De daders zijn vaak jonge mannen, die afkomstig zijn uit een kwetsbare wijk en al eerder met de politie in aanraking zijn geweest.