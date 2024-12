Portret Assad verdwijnt van straat, in Syrië wappert nu de oppositievlag

In korte tijd verandert het straatbeeld in Syrië. Regimevlaggen worden verbrand, posters en foto's van de gevluchte Bashar al-Assad worden naar beneden gehaald en vertrapt, muren overgeschilderd. In het land gingen tienduizenden Syriërs de straat op met de oppositievlag om te vieren dat ze na ruim een halve eeuw bevrijd zijn van de dictatuur van de Assad-familie.

De oppositievlag is nu overal te zien in Syrië. Niet de regimevlag met twee sterren, maar de vlag met drie sterren is gehesen op overheidsgebouwen en pleinen. Ook in het buitenland hangen de vlaggen aan gevels en bij ambassades. De rebellen hebben zich verenigd onder deze groen-wit-zwarte vlag die sinds de opstand in 2011 tegen Assad werd gebruikt.

Met de nieuwe vlag wordt de tastbare herinnering aan de Assad-dynastie verder uitgewist. Het was de eerste officiële vlag van Syrië na de Franse koloniale tijd. "Een teken van bevrijding van de koloniale macht", zegt Nour Munawar, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam naar cultureel erfgoed en herinneringscultuur in Syrië. "Assad was als Frankrijk, een onrechtmatige overheerser."

Propaganda

In Syrië was de afgelopen decennia niet te ontkomen aan de persoonlijkheidscultus van de Assads: Bashar en zijn vader Hafez waren overal. De portretten van Bashar hingen levensgroot op gebouwen en billboards, en in kantoren, ziekenhuizen en scholen. Zijn portret verscheen op televisie en in kranten. Als kinderen hun rapport kregen was daar altijd eerst het gezicht van Assad.