Opnieuw Russische aanvallen op Oekraïense energiesector, gewonden gemeld

In de Oekraïense stad Charkiv zijn vanochtend vroeg zeker drie mensen gewond geraakt bij een Russische raketaanval. Dat wordt gemeld door de burgemeester van de stad in het oosten van het land. Hij spreekt op Telegram van zware aanvallen met ballistische raketten. Volgens de burgemeester waren de aanvallen gericht op burgerdoelen.

De Oekraïense minister van Energie zegt dat de Russische aanvallen gericht zijn op de energiesector. Er zouden ook kruisraketten zijn afgevuurd. Als gevolg daarvan is er maar beperkt energie beschikbaar. Ook in de hoofdstad Kyiv ging het luchtalarm af en zochten mensen hun toevlucht in schuilkelders.

De Oekraïense energiecentrales zijn sinds het voorjaar geregeld doelwit van de Russische strijdkrachten. Daardoor is de capaciteit van de elektriciteitscentrales enorm verminderd. Er zijn voortdurend blackouts, urenlange periodes waarin er geen stroom is.

Gisteravond was er een aanval op een flatgebouw in de stad Kryvy Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Vijftien mensen raakten daarbij gewond. De aanval was precies tijdens de kersttoespraak van de president. Hij zei dat zijn landgenoten "alleen maar een kerstster willen zien als ze omhoog kijken, geen Iraanse drones en Russische raketten".