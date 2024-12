Kerstochtend in Oekraïne: grote Russische aanval op energiesector

Rusland heeft vanochtend met tientallen raketten een grote luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. Van de 70 raketten zijn er 50 neergehaald, zegt president Zelensky. Of de andere 20 doel hebben getroffen, is niet duidelijk. In Charkiv, in het oosten van Oekraïne, raakten door de aanval zeker drie mensen gewond. Over slachtoffers elders in het land is nog niets bekend.

Zelensky zei dat de Russische leider Poetin welbewust de dag van kerst had uitgekozen voor een onmenselijke aanval.

De Oekraïense minister van Energie zegt dat de Russische aanvallen gericht zijn op de energiesector. Er zouden ook kruisraketten zijn afgevuurd. Als gevolg daarvan is er maar beperkt energie beschikbaar. Ook in de hoofdstad Kyiv ging het luchtalarm af en zochten mensen hun toevlucht in schuilkelders.

Geregeld doelwit

De Oekraïense energiecentrales zijn sinds het voorjaar geregeld doelwit van de Russische strijdkrachten. Daardoor is de capaciteit van de elektriciteitscentrales enorm verminderd. Er zijn voortdurend blackouts, urenlange periodes waarin er geen stroom is.

Gisteravond was er een aanval op een flatgebouw in de stad Kryvy Rih, de geboorteplaats van president Zelensky. Daarbij kwam iemand om het leven en raakten vijftien mensen gewond. De aanval viel samen met de kersttoespraak van de president. Hij zei dat zijn landgenoten "alleen maar een kerstster willen zien als ze omhoog kijken, geen Iraanse drones en Russische raketten".