Wekdienst 25/12: Eerste kerstdag; toespraak koning, paus spreekt zegen uit

Wat heb je gemist?

Voor het tweede jaar op rij werd Kerstmis sober gevierd in Bethlehem, de plek waar volgens de christelijke overlevering Jezus werd geboren in een stal. Vanwege de oorlog in de regio waren er veel minder pelgrims dan normaal in de Geboortekerk, ook was er minder uitbundige kerstverlichting en geen kerstboom.

Patriarch Pizzaballa verwees in zijn overdenking naar het voortdurende conflict. Hij hoopt dat Kerstmis de belofte van betere tijden met zich meebrengt. "De boodschap is: houd moed. Volgend jaar zal weer kerstbomen, het leven, de mensen en de pelgrims brengen. Later we daar allemaal naartoe werken en in geloven."

Ander nieuws uit de nacht

Trump wil 'volop inzetten' op de doodstraf na Bidens strafverminderingen: De aankomend president spreekt er schande van dat zijn voorganger Biden de doodstraf van 37 gevangenen heeft omgezet in levenslang. "Dit slaat helemaal nergens op."

Doden bij schietpartij tijdens heropening ziekenhuis Haïti: Zeker twee journalisten kwamen om toen bendeleden het vuur openden op het gerestaureerde ziekenhuis.

Iran staat na ruim twee jaar WhatsApp weer toe: De app werd in 2022 verboden om demonstraties de kop in te drukken. Nu de relatief gematigde president Pezeshkian aan de macht is, trekt de regering het verbod in.

En dan nog even dit:

Gisteravond mochten dj's Sophie Hijlkema, Barend van Deelen en Wijnand Speelman het Glazen Huis in Zwolle weer uit. Ze hebben voor de actie van Serious Request ruim 11,5 miljoen opgehaald voor het goede doel: Metakids, voor kinderen met een stofwisselingsziekte.