Mijn 2024 | Succescoach Bakker moest weg bij Ajax: 'Dat het zo eindigt, doet wel iets met je'

Om terug te komen op de Instagram-post, ineens had Bakker een zorg: geen baan en nog vijf maanden bij Ajax voor de boeg. Op trainingskamp drie dagen later werden op verzoek van Bakker de speelsters ingelicht. "Zodat er geen ruis is." Ze verzekerde haar team dat ze een knop om zou zetten en de volle focus op Ajax had.

Dat lukte. De voetbalsters bereikten de kwartfinales in de Champions League, die ze maar nét verloren van de Engelse topclub Chelsea. Ook wonnen ze de KNVB-beker. "We hebben het seizoen fantastisch af kunnen sluiten."

Dan valt Bakker even stil. "Je bent emotioneel en verdrietig dat de club waar je al van kinds af aan fan van bent en waar je droom uitkomt om hoofdtrainer te worden... Dat het op die manier eindigt, dat doet wel iets met je."

Ping! Een DM

Twaalf maanden later. Het is een zonnige decemberdag in hartje Milaan. Bakkers wangen gloeien. Van de kou, maar ook omdat de laatste training voor de winterstop erop zit. Want waar in januari een deur dichtging, ging er in april eentje open. "Ineens kreeg ik via Instagram een berichtje van de manager van AC Milan."

De Italiaanse topclub, waar Tijjani Reijnders bij de mannen voetbalt en Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Clarence Seedorf ooit furore maakten, zocht een nieuwe trainer voor de vrouwen. "Ik wist dat de prestaties van Ajax wel waren opgevallen in Europa. Maar dat zo'n grote club dan bij je komt, was wel een trots momentje."